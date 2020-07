Partido Movimiento Ciudadano, vulnera y expone salud de habitantes de San Jacinto Amilpas

-Con total desacato y violando las medidas de seguridad, realizan evento para esterilización de mascotas y aglomeración de personas.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El Partido Movimiento Ciudadano vulnera y expone la salud de los habitantes de San Jacinto Amilpas, realizando Proselitismo Político en plena contingencia por COVID-19

El pasado sábado 4 de julio en la Calle Monterrey de la Colonia Nuevo México, el Partido Movimiento Ciudadano convocado por Mauricio Orozco citó a la población para cobrar a los ciudadanos esterilizaciones en 150 pesos, esto con total desacato y violando las medidas de seguridad, prevención e higiene instauradas por la Secretaría Federal de Salud.

En este evento, participó la Organización “Huellitas” quienes además de prestarse para un evento político con total violación a las garantías de salud y sin preocuparse por las conglomeraciones, poniendo en riesgo de contagio, los vecinos de dicha colonia se empezaron a quejar ya que el riesgo era inminente y ante la preocupación y por salvaguardar la salud de los habitantes se resguardó el lugar.

El actual Gobierno Municipal de San Jacinto Amilpas ocupados por seguir protegiendo la salud de nuestra población acudió al evento con la Dirección de Salud y la Dirección de Comercio para notificar a los organizadores del evento que no esta permitido eventos con más de 15 personas, de igual forma violaron los protocolos de Gobierno Municipal al NO solicitar ningún permiso.

Es importante aclarar que el Gobierno Municipal encabezado por la Lic. Yolanda Santos Monto se ha encargado de cuidar la salud animal de mascotas como lo son perros y gatos, recientemente se terminó la campaña de vacunación realizada por el CESSA de San Jacinto Amilpas y la Regiduría de Salud y Deporte en todas las colonias del municipio, beneficiado asì a 1670 vacunas antirrábicas.

El Gobierno Municipal aclaró que seguirá trabajando y velando por la salud municipal, ante esta contingencia por covid.19.

