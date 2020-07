Parada la construcción del Puente de San Bartolo; lleva 87% de avances

-El puente lo cerraron en noviembre del 2018, en el 2019 dieron el banderazo y hasta el momento la obra sigue sin concluirse



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Hasta este momento la obra del Puente peatonal de San Bartolo está detenida, debido a que se tiene que autorizar un recurso extra para poder terminarlo, siendo hasta el momento que lleva un 87% de avance.



Comentó que debido a que algunos trabajadores de la obra han presentado síntomas de covid, la constructora está tomando sus precauciones, pero otro de los motivos por los cuales están suspendidos es porque el contratista debe de presentar un presupuesto ya que se han presentado algunos trabajos que no estaban contemplados, y que han surgido como cambios en las formas de las rampas, así como un pavimento que se demolió y otros más.



Por lo tanto, una vez que tengan conocimientos de estos trabajos adicionales, y que se autorice el recurso, el cual no especificó de cuánto podría ser, estarán retomando con esta obra, ya que en noviembre tendrá dos años que fue cerrado este puente, debido a que presentaba daños considerables y lo que podría provocar un accidente.



Este puente, ha sido muy solicitado principalmente por los habitantes de San Bartolo, debido a que diariamente transitaban cientos de ciudadanos, y es que hasta el momento llevan casi 2 años sin éste, y confían que pronto lo terminen.



Lo que se busca, así lo anunciaron autoridades municipales, que sea un atractivo turístico para el municipio, por lo que en una segunda etapa piensan realizar locales del lado de San Bartolo, y de este lado de Tuxtepec colocar algunos juegos infantiles.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario