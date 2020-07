No se permitirá la estancia prolongada en espacios públicos: Policía Estatal

-Se seguirá haciendo las recomendaciones a la población de seguir con las medidas de prevención



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El Comisionado de la policía estatal Francisco Santiago, dio a conocer las acciones que se llevarán a cabo en los espacios públicos, debido a que este lunes el estado de Oaxaca inició con la reanudación de ciertas actividades, al pasar al color semáforo color naranja.



Mencionó que seguirán con las recomendaciones a la población del uso de cubre bocas, de mantener la sana distancia, así como recorridos en las calles del centro histórico de la capital, agregó que esto también se está realizando en las ocho regiones de la entidad, por instrucciones del Secretario de Seguridad Ernesto Salcedo.



En el caso particular del zócalo capitalino, el comisionado comentó que no se permitirá la estancia prologada en las jardineras, para evitar que haya concentración de personas y así evitar contagios.



Y es que a partir de este lunes Oaxaca transita a la “nueva normalidad”, debido a que el gobierno federal colocó a la entidad en color naranja, a pesar de que los contagios en la entidad se siguen presentando de manera alarmante, pues al corte de este domingo 5 de julio, se reportaron 323 casos nuevos de Covid-19.

