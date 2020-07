Intensa campaña de descacharrización realiza Gobierno de Tuxtepec

-Contra el Dengue, Zika y Chikungunya recoje más de 12 toneladas de cacharros en Bethania, Rodeo Arroyo Pepesca y San Rafael.

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- El dengue es una enfermedad viral transmitida por el Aedes Aegypti y es considerada una seria amenaza para la salud pública que requiere de estrategias intensivas de vigilancia y control, en la región de Tuxtepec se agudiza en la temporada de lluvias, por ello el Gobierno Municipal instrumenta actividades para evitar la proliferación de este vector que además también es el transmisor del Zika y la Chikungunya.

El jefe de Salud Municipal, Abel Jiménez Gómez, informó que una de las principales acciones que lleva a cabo el Ayuntamiento de Tuxtepec es el programa permanente de descacharrización en la zona urbana, colonias y comunidades; por ello, este jueves con el apoyo de empleados municipales y la decisiva participación de la ciudadanía se realizó esta acción en las poblaciones de Bethania en donde se recolectaron alrededor de 5 toneladas de cacharros, el viernes en la comunidad de Rodeo Arroyo Pepesca 5 toneladas y este sábado en San Rafael 2.5 toneladas.

Dijo que además de la descacharrización se les hace la recomendación a la gente para que mantengan sus patios limpios, así como los recipientes que utilizan para el almacenamiento de agua para uso humano.

“Durante todo el año estamos trabajando, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 03, para disminuir en el municipio de Tuxtepec los riesgos por vectores, estamos haciendo lo propio y no bajaremos la guardia; esta ocasión no será la excepción, reforzaremos todo el trabajo en equipo para evitar enfermedades que puedan complicar más la contingencia sanitaria que atravesamos”, enfatizó.

Al hacer un llamado a la población para evitar contagios de Dengue, Zika o Chikungunya, Abel Jiménez Gómez apuntó:

“Seamos responsables, colaboremos juntando todo aquel cacharro que acumule agua y genere criaderos del mosquito, en la zona urbana y colonias acerquémoslos a los puntos por donde pasan los camiones recolectores en días y horarios estipulados, las comunidades y colonias que no cuentan con el servicio de recolección de basura soliciten esta campaña de descacharrización a la Jefatura de Salud Municipal para que se les agende y se pueda llevar a cabo, ya que esta es una acción que beneficia y protege a nuestros seres queridos”, puntualizó.

