Higiene, uso de cubrebocas y sana distancia son las medidas obligatorias en semáforo naranja: SSO

-El 87.9% de los pacientes positivos a COVID-19 presentan fiebre

-A la fecha existen 570 personas en la entidad con la enfermedad en etapa activa

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 06 de julio de 2020.- El director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Erick Azamar Cruz, en representación del secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, informó que de acuerdo con el comunicado técnico diario, este lunes 6 de julio se han registrado 92 casos nuevos de COVID-19, con lo que suman seis mil 543.

Añadió que a la fecha desafortunadamente se reportaron 25 defunciones, dando un total de 662 personas que han perdido la vida a causa del virus; así también se contabilizaron un acumulado de tres mil 396 pruebas negativas, mil 061 se encuentran como sospechosas y cinco mil 311 pacientes se han recuperado del padecimiento.

Los casos activos hasta el momento son 570 y se ubican en: Valles Centrales con 268 pacientes, seguido de Tuxtepec con 149, el Istmo contabiliza 56, mientras que la Mixteca tiene el registro de 52, la Costa con 31 y la Sierra (Norte) con 14 personas que presentaron síntomas desde hace 14 días.

Según los datos oficiales, detalló que los casos nuevos reportados en las últimas 24 horas del día se ubican en 32 municipios, entre los que sobresalen: Oaxaca de Juárez con 25 casos, San Juan Bautista Tuxtepec con nueve, Santa Lucía del Camino con ocho, Heroica Ciudad de Huajuapan de León y Santo Domingo Tehuantepec con cinco notificaciones cada una, entre otros.

El funcionario dio a conocer que actualmente se tiene un global de mil 238 trabajadores del sector Salud que se han contagiado por el nuevo coronavirus; de los cuales 413 son médicos, 515 de enfermería y 310 de otras áreas.

Refirió que de las 662 defunciones, 276 corresponden al grupo de edad de los 65 años y más, seguido de 50 a 59 años con 165 decesos, siendo las comorbilidades asociadas a las víctimas fatales la diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, entre otras.

Enfatizó que las acciones de higiene, uso de cubrebocas y sana distancia continúan siendo indispensables en el semáforo naranja, por lo que resaltó que las y los oaxaqueños deben seguir con los mecanismos de protección sanitaria para el regreso a las actividades en la vía pública, lo cual “permitirá un sano retorno”, gradual, ordenado y cuidadoso.

En su intervención el médico hematólogo adscrito al Hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso”, Víctor Cruz Hernández, explicó que el 87.9% del total de pacientes positivos a COVID-19 presentan fiebre, 67.7% tos seca, 38.1% fatiga, 33.4% escurrimiento nasal, 30% perdida de olfato, principalmente; y en menor incidencia el 3.7% muestra diarrea y 4.8% nariz tapada.

Detalló que las personas positivas al virus, deben llevar a cabo aislamiento domiciliario, hidratarse constantemente, no cruzar las piernas para evitar problemas circulatorios, cambiar cada hora de posición al estar acostados o sentados y llevar a cabo las indicaciones de los médicos.

Finalmente, el experto señaló que principalmente los pacientes con VIH, cáncer o con su sistema inmune débil, y que además tengan problemas de obesidad, hipertensión, cardiopatía isquemia, carcinoma con actividad, deben llevar estrictamente las medidas de protección, ya que forman parte del grupo de alto riesgo a complicaciones por el nuevo coronavirus.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario