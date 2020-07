FPR se manifiesta en casa oficial en Oaxaca, exigen apoyos a sectores educativo, salud y obrero

-Denuncian que obras del 2019 no se han realizado y que el gobierno apoya a grandes empresarios y no a los más necesitados



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El Frente Popular Revolucionario (FPR) y organizaciones aliadas, iniciaron este lunes con una jornada de protesta, exigiendo que el gobierno del estado cumpla con los compromisos que tiene con las comunidades en materia de obras de infraestructura social, mismas que no se han realizado desde el 2019.



La manifestación se hizo frente a “Casa oficial” sobre la avenida Juárez del centro histórico de la capital oaxaqueña y se mantendrán en plantón durante 24 horas, esperando una respuesta por parte de las autoridades del gobierno del estado, entre sus demandas también están apoyos en materia de salud, trabajo y seguridad social.



En materia de la impartición de Justicia, exigen que les den a conocer los avances de las investigaciones, uno de los casos es el asesinato de una persona de nombre Miguel Ángel, caso del que afirmaron no saber nada sobre las acciones que está realizando la Fiscalía General de Oaxaca.



Asimismo, comentaron que hace aproximadamente dos meses la organización se manifestó para exigir apoyos al sector del transporte, a quienes el gobierno no apoyó, sin embargo dijeron, que a empresas restauranteras y hoteles si los están ayudando, situación que se les hace injusta.



Denunciaron que no hay apoyos al sector campesino, obrero ni en materia de infraestructura de salud, además dijeron que hay una “burbuja” que toma las decisiones y señalaron que son los funcionarios que vienen del Estado de México quienes justifican los gastos del gobierno en el papel y las obras no se realizan.



Por estas razones es que permanecerá en plantón frente a “Casa oficial” para ser atendidos por las autoridades y pidieron al gobierno del estado que les informe si darán apoyos a los más necesitados o seguirán ayudando a las empresas restauranteras y a los hoteleros.

