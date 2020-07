En cinco días fallecen 22 personas por covid en Loma Bonita; incrementan medidas

-Cerrarán el comercio no indispensable, y hará recorridos por parte de los policías para invitarlos a usar el cubrebocas



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de que se presentaran varias muertes durante este fin de semana y que tan solo este domingo se confirmarán 5 por covid, el gobierno municipal de Loma Bonita optó por cerrar el comercio local no indispensable.



El Presidente municipal Raymundo Rivera Hernández, tras una sesión de cabildo, informó que el comercio no esencial, inició este lunes y dependiendo como se evolucionan en los casos se analizará que se abran estos locales el próximo lunes.



Los negocios que se cierran son casas de empeño, mueblerías, joyerías, puestos, solo abrirán tiendas de abarrotes y los que se dediquen a la venta de artículos de primera necesidad, y con muchas restricciones, además de que este domingo sanitizaron todos los comercios, y lo harán en las colonias y comunidades.



Además de que reiteró que el cubrebocas será esencial, y en caso de no usarlo, serán acreedores a una sanción, las cuales apenas van a determinar, además de que se apoyarán de elementos de la policía municipal y estatal para hacer recorridos y con esto supervisar que todos los ciudadanos que estén en las calles lo usen, esto incluye a todos los vendedores que ofrecen alimentos en las calles.



Así mismo en coordinación con la regiduría de salud, van a dar consultas virtuales o por llamadas, y así orientar a los ciudadanos que tengan algún síntoma.



Y es que en el mes de junio reportaron 40 decesos, y hasta este 5 de julio, reportaron 22 defunciones, por lo tanto no descartó que se llegue a cerrar el acceso a este municipio, en caso de que no se sigan estas medidas.



Así mismo dio a conocer que debido a que el panteón municipal ya está lleno, ya cuentan con un predio que adquirieron en otra administración, mismo que ya están condicionando y delimitando y así empezar a usarlo.

