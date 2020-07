Detienen a exdelegado regional de programas federales en la Costa, Gabriel Cerón

-Lo detuvieron por el delito de secuestro, contra el actual Delegado de los programas Federales en la Costa



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Hace unas horas, Agentes Federales detuvieron a Gabriel Cerón, en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de secuestro contra el Delegado de Programas Federales en la Región Costa, Rubel Salinas.



El ahora fungió como Delegado Regional de los Programas Federales, pero le fueron detectadas varias anomalías y desvío de recursos, por lo que fue removido del cargo, sin embargo tras suplirlo Rubel Salinas, fue amenazado por gente cercana al funcionario depuesto para que renunciara al cargo y permitiera que él siguiera usando el presupuesto.



Al oponerse a la instrucción del también ex candidato a la presidencia de Mixtepec, Rubel Salinas fue secuestrado incluso por instrucciones de Gabriel Cerón, y tras ordenarle que dejara el cargo, lo dejaron libre.



Tras su liberación, el actual Delegado Federal presentó una denuncia penal que consta en el expediente HUA/0877/2020 en contra del ahora detenido.



Esta mañana, mediante un fuerte operativo integrado por la Policía Federal, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, fue detenido el presunto responsable y dejado en manos del Juez que libró la orden de captura.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario