Denuncia de SSO no tiene fundamento jurídico: Edil San Antonino Castillo Velasco

-Dijo que los exhortos que han recibido se basan en el artículo 115 constitucional, el cual se refiere a la autonomía de los ayuntamientos



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente Municipal de San Antonino Castillo Velasco Esteban Abel Sánchez Campos, señaló que la denuncia que interpuso la Secretaría de Salud de Oaxaca en su contra no tiene fundamento jurídico, toda vez que el cargo es por “propagación del virus”, cuando éste se da de diversas maneras y no por responsabilidad de la autoridad municipal.



Agregó que si lo llegan a detener, se estará hablando del primer preso político por temas de la pandemia, además dijo que de acuerdo a las cifras oficiales el municipio no registra ningún caso activo de Covid-19, sin embargo reconoció los decesos que se han presentado en ese lugar y que el acumulado de contagios es de 43 casos.



El edil dijo que desde un principio se implementaron acciones sensatas y concensadas por el cabildo para evitar la propagación del virus en el municipio, asimismo indicó que en las últimas dos semanas no se han presentado casos y por ende han regresado de manera paulatina a sus actividades.



Añadió que continúan los filtros sanitarios en los accesos a San Antonino Castillo Velasco y se siguen realizando campañas de sanitización en los espacios públicos, en lo que se refiere al baratillo, dijo que se permitió su reinstalación el pasado viernes, pero sólo a dos sectores, el ganadero y el de alimentos.



Asimismo comentó que la estrategia seguida en el baratillo puede ser tomada como modelo para la reactivación económica en la entidad, incluso dijo que este modelo se lo ha propuesto a algunos legisladores, entre ello al Presidente de la Junta de Coordinación Polícita, Horacio Sosa Villavicencio.



Sánchez Campos, manifestó que han recibido algunos exhortor por parte de las autoridades, quienes se basan en el artículo 115 constitucional, el cual se refiere a la autonomía de los ayuntamientos, además dijo que en su municipio se implementó los miércoles de Guelaguetza, actividad que consiste en que algunas personas dejaban en la puerta de sus casas alimentos para que lo tomaran quienes lo necesitaran.



Cabe mencionar que los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra del Presidente Municipal de San Antonino Castillo Velasco, por el delito de “Propagación de enfermedad” cometido en agravio de la población, esto debido a que permitió la instalación Baratillo en el municipio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario