Da positivo a Covid, presidente de Valle Nacional

-A través de sus redes sociales, señaló que se va a aislar para evitar propagar el virus



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Valle Nacional Rey Magaña dio positivo a Covid y por lo tanto se va a aislar, para no propagar el virus, así lo dio a conocer en sus redes sociales, tras tener el resultado por parte de la Jurisdicción Sanitaria de la Cuenca del Papaloapan.



A través de un mensaje, señaló que en días pasados se realizó la prueba de covid, por lo tanto al conocer que dio positivo, permanecerá aislado “debo permanecer aislado junto con toda mi familia para evitar la propagación de este virus”, escribió.



Añadió “Espero pronto estar en condiciones para seguir atendiendo como ustedes se los merecen. Aún así estaré al pendiente de lo que pueda por este medios”.



El Presidente Municipal se suma a los ediles que durante la contingencia han dado positivo a este virus, como son el de Tuxtepec, Fernando Bautista Dávila, quien sigue ausente de las actividades, sin embargo a decir de su familia, ya está recuperándose.



Cabe hacer mención que Valle Nacional fue uno de los últimos municipios de la Cuenca que presentó casos de covid, esto ante las medidas que implementaron como el filtro sanitario no únicamente en la cabecera si no en todas las comunidades, sin embargo hace unos días empezaron a relajar las medidas, y lo que provocó que sean más casos los que se presenten.

