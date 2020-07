Boleros se rolarán para trabajar en zócalo de Oaxaca

-Esto debido al inicio de la “nueva normalidad” en la entidad



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores que se dedican a limpiar calzado en el zócalo de la capital oaxaqueña, acordaron con las autoridades el laborar de manera controlada, para ello dividieron a los agremiados en dos grupos, para que así puedan dar el servicio y obtener ingresos para sus familias, así lo dio a conocer el Secretario General de este gremio Sergio Hernández Alvarado.



En lo que se refiere a los apoyos que habían solicitado a las autoridades estatales y municipales, el representante de este gremio dijo que recibieron dos despensas de parte del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y tres por parte del gobierno del estado, con estos apoyos dijo, pudieron sobrevivir durante estos tres meses.



Otra de las peticiones que en su momento hicieron al gobierno capitalino, fue el de un apoyo económico para los trabajadores que se dedicas a la limpieza del calzado sin embargo no fueron beneficiados, por ello ahora que se empezaron a reanudar ciertas actividades, salieron nuevamente a laborar.



Cabe recordar que desde que se cerró el acceso al zócalo hace tres meses, los boleros también tuvieron que retirarse, pues no tenían trabajo, fue hasta este seis de julio, que nuevamente regresaron al zócalo para empezar a trabajar y buscar el sustento familiar.

