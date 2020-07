Acuerdan Alejando Murat e Insabi, acciones para hacer de Oaxaca un ejemplo en atención a la salud a nivel nacional

-El Gobernador y Juan Antonio Ferrer Aguilar, titular del Insabi, realizaron un recorrido por las instalaciones del Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño y evaluaron la atención ante la pandemia

-Se ampliará de 25 a 42 camas del Hospital de Especialidades de Juchitán de Zaragoza convertido en unidad COVID-19, ante el incremento de casos

-Se incorporarán 450 médicos para la atención de la salud en Oaxaca y se fortalecerán más de 500 Centros de Salud con doctores, enfermeras, promotores y la integración de parteras tradicionales

Oaxaca de Juárez, Oax. 6 de julio de 2020.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el director general del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar, durante una reunión de trabajo acordaron fortalecer las acciones en atención a la salud de la población oaxaqueña ante la contingencia sanitaria, particularmente con la ampliación de 25 a 42 camas del Hospital de Especialidades de Juchitán de Zaragoza convertido en unidad COVID-19.

Además, para la atención de esta pandemia se incorporarán 450 médicos para la atención en el estado de Oaxaca y de esta manera lograr que la salud de las y los oaxaqueños sea un ejemplo a nivel nacional.

Luego de realizar un recorrido por las instalaciones del Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, ubicado en Reyes Mantecón, el Mandatario Estatal y el titular del Insabi, junto con la senadora con licencia, Susana Harp Iturribarría, quien es el enlace entre el Gobierno Federal y el Gobierno de Oaxaca en esta contingencia, evaluaron las acciones que se realizan de manera conjunta a favor del sistema de salud de la entidad.

Acompañados por el titular de la Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla, así como de representantes del Gobierno de México y miembros del gabinete estatal, Murat Hinojosa destacó que desde el primer minuto del inicio de la pandemia COVID-19 se trabaja de manera coordinada con el Gobierno Federal para atender la salud de las y los oaxaqueños, lo cual es una prioridad en su administración.

El Mandatario Estatal reconoció el trabajo conjunto que se realiza con la senadora con licencia Susana Harp para la canalización de apoyos que brinda el Gobierno Federal, a través del Insabi, que se han enviado a Oaxaca, y con ello a seguir construyendo el mejor sistema de salud a favor de las familias oaxaqueñas.

En tanto el titular del Insabi expuso que ante el incremento considerable de casos en la región del Istmo de Tehuantepec, se ampliará de 25 a 42 camas del Hospital de Especialidades de Juchitán de Zaragoza, así también a través de la Coordinación Nacional Médica serán incorporados 450 médicos para la atención en el estado de Oaxaca y trabajar conjuntamente, para ser de la salud de Oaxaca un ejemplo a nivel nacional.

Además anunció que en los más de 500 Centros de Salud de la entidad, contarán con un médico, enfermera y promotor de la salud, y de manera coordinada con el Gobierno de Oaxaca, se incorporarán a las parteras tradicionales para ayudar el nacimiento de niñas y niños y con ello reducir la muerte materna en la entidad.

Señaló que ante la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador y el compromiso del gobernador Murat Hinojosa se brindará infraestructura, equipo, instrumental médico y medicamentos de calidad que permita atender la población oaxaqueña.

En su oportunidad la senadora con licencia Susana Harp, agradeció la relación del trabajo entre los gobiernos federal y estatal a favor de la salud de las y los oaxaqueños.

Señaló la importancia de la responsabilidad individual de cada ciudadano para cuidar su salud durante la contingencia sanitaria, ya que se deben continuar con las medidas sanitarias y de aislamiento social.

