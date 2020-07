Si eres diabético, hipertenso, con obesidad e insuficiencia renal, y presentas algún síntoma de COVID-19: llama al CAT UIES

-Los Servicios de Salud de Oaxaca registran seis mil 128 casos positivos acumulados, y 630 defunciones

Oaxaca de Juárez, Oax. 04 de julio de 2020.- Si tienes diabetes, hipertensión, obesidad, insuficiencia renal o eres mayor de 60 años, presentas tos seca, fiebre, dolor de garganta, cansancio, dolor de cabeza, pérdida de olfato o gusto, debes comunicarte a los teléfonos 800 770 8437, 951 516 8242, 951 516 1220 y 951 297 5741 del Centro de Atención Telefónica de la Unidad de Inteligencias para Emergencias en Salud (CAT UIES), donde de acuerdo a tus síntomas te dirán que hacer.

Así lo dio a conocer la subdirectora de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Rosa Lilia García Kavanagh, en representación del titular Donato Casas Escamilla, al informar sobre la situación del corte epidemiológico de este sábado 4 de julio, en la que se han presentado 198 casos confirmados a COVID-19, que dan un total acumulado de seis mil 128.

Detalló que se han notificado 10 mil 642 casos, de los cuales tres mil 260 han sido negativos, existen mil 254 casos sospechosos en espera de resultados por laboratorio, cuatro mil 963 se han recuperado, se suman 10 defunciones que dan un total de 630 y 535 están activos.

Mencionó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra cuatro mil 152 casos confirmados y 356 defunciones; Tuxtepec 813 y 129 defunciones; Istmo 457 y 66 defunciones; Mixteca 339 y 34 defunciones; Costa 234 y 24 defunciones y la Sierra 133 y 21 defunciones.

Señaló que los 198 casos nuevos, se distribuyen en 56 municipios, siendo los que mayor número de casos presentan hasta este día: Oaxaca de Juárez con 52, Santa Cruz Xoxocotlán y Huajuapan de León 12 cada uno, Villa de Zaachila ocho, San Juan Bautista Tuxtepec y Santa Lucía del Camino siete cada uno, Salina Cruz, San Sebastián Tutla, San Pablo Etla, San Lorenzo Cacaotepec, y San Baltazar Chichicapam cinco cada uno, el resto de los 45 municipios, cuatro, tres, dos y uno.

García Kavanagh dijo que los SSO han atendido cuatro mil 180 pacientes, IMSS régimen ordinario mil 63, ISSSTE 398, IMSS Bienestar 210, Sedena 137, Semar 56, Pemex 50 y 34 otras unidades del sector. Del personal de salud que ha dado positivo: 389 es personal médico, 488 de enfermería y 288 otros trabajadores del sector.

Añadió que de los 535 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales reporta 268, seguido de Tuxtepec 111, Istmo 73, Mixteca 42, Costa 29 y la Sierra 12.

De las 630 defunciones, estás se presentan en personas mayores de 65 y mas años con 257, de 50 a 59 años 158, y de 60 a 64 años con 85 defunciones; por sexo 405 son hombres y 225 mujeres, siendo las comorbilidades asociadas la diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

En relación a la ocupación hospitalaria, mencionó que la Secretaría de Marina registra el 100%, Pemex 84.8%, IMSS régimen ordinario 79.9%; el HRAEO 57.1%, y los SSO 34.1%, teniendo un porcentaje de ocupación global del 50.5 %.

Finalmente exhortó a la población a no bajar la guardia, lavarse las manos con agua y jabón, usar cubrebocas al salir a la calle, estar atentos a los síntomas antes mencionados y llamar a los teléfonos del CAT UIES, 800 770 84 37, en caso de complicaciones.

