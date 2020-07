Recicladores protestan en Oaxaca, por privatización de la basura

-Aseguran que se quedarán sin empleo 6 millones de familias en el país

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este domingo, a pesar de la contingencia que se vive en el país y que en Oaxaca los casos de covid van en aumento, también los recicladores se manifestaron, ante dos reformas que impulsaron en el Senado para privatizar la recolección de la basura.

El Delegado Estatal de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y recicladores (CONIMER) en Oaxaca Julio Morales Aquino, explicó que estas propuestas fueron presentadas por el Senador por Oaxaca Raúl Bolaños Cacho, para privatizar todo el sector de la basura, haciéndolos a un lado.

Otra propuesta llamada “economía circular” fue presentada por su homologo, Ricardo Monreal, por lo tanto a pesar de que ya han externado su molestia no han hecho algo a favor de los más de 14 mil pepenadores, recicladores, campaneros y transformadores, que se dedican a esta actividad en Oaxaca.

Les hizo un llamado a estos dos senadores que platiquen con ellos que son los más afectados, ya que de privatizar la recolección de basura los dejarían sin empleo a 6 millones de ciudadanos que dependen de esta actividad a nivel nacional.

Esta propuesta consiste en elaborar normas relativas a los requisitos para el aprovechamiento de los residuos sólidos-urbanos en procesos de generar de energía, esto es “facultar a los estados en coordinación con los municipios, a aprovechar los residuos sólidos-urbanos”

