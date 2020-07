Informa SSPO deceso de un reo en Tehuntepec

-Se encontraba dentro del grupo de riesgo de covid, al presentar diabetes e hipertención. Autoridades aún no confirman la causa de muerte.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), a través de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social (SPyRS); confirma el deceso de una Persona Privada de la Libertad (PPL), que se encontraba en el Centro Penitenciario de Santo Domingo Tehuantepec; cuya causa de muerte será determinada por las autoridades competentes.

Se trata de un masculino de 66 años de edad, que presentaba diabetes e hipertensión arterial; padecimientos por los que recibió la atención médica necesaria en todo momento. Al ser parte de los grupos de riesgo de contagio de COVID-19, esta mañana, dicha persona fue trasladada al Hospital General de Tehuantepec, para recibir atención especializada, lugar donde perdió la vida.

Es importante mencionar que, esta persona no había referido síntomas al área médica del Centro Penitenciario.

La familia del occiso fue notificada en tiempo y forma por parte de la SPyRS; así mismo, recibe el apoyo y la orientación necesarios.

La SSPO reitera su compromiso con el respeto a los derechos humanos de las Personas Privadas de Libertad en los Centros Penitenciarios de las ocho regiones de la Entidad, por lo que de manera permanente se ha dado atención a las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios.

Por lo anterior, hemos realizado acciones como: Dotación de cubrebocas y gel antibacterial, limpieza y sanitización de todas las áreas, atención médica oportuna, reubicación de las personas privadas de su libertad del sector vulnerable ante el virus, dotación de material de protección para el personal operativo y administrativo, entre otras que pueden ser consultadas en el sitio covid19.sspo.gob.mx.

