Geólogos revisan separación de tierra generada por sismo en Huatulco

-Se analiza la zona afectada para determinar protocolos de tsunami y se ejerce peritaje del área del muelle de cruceros, ante afectaciones.

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Una misión de geólogos del Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acudió a realizar una revisión del desplazamiento de tierra causado por el el terremoto de 7.4 grados , que tuvo su epicentro en las Bahías de Huatulco, luego del informe que reportó la NASA.

El informe satelital sostiene que el sismo del 23 de junio, no solo ocasionó un saldo de 10 mil damnificados y más de 10 víctimas, si no que también provocó un desplazamiento del terreno de 45 centímetros en la zona costera, en inmediaciones del destino turístico de Bahías de Huatulco.

La representante de la misión, la geóloga María Teresa Ramírez Herrera miembros del laboratorio de Tsunami y Paleosismología, del Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México, recorrió junto con otros especialista la zona afectada.

“Los trabajos que realizamos son con fines de Investigación de Carácter Académico para determinar las consecuencias del hecho, además de que se ejercieron observaciones Sismo-Tsunami”, dijo.

Afirmó que con los trabajos que se realicen permitirán entender el comportamiento de este tipo de eventos, para una mejor preparación en el ámbito comunitario.

Adelantó que los trabajos que se ejecutaron en coordinación con el sector naval de Huatulco, en la verificación ofrecerá además diseñar protocolos de respuesta rápida post sismo y tsunami, derivado del temblor.

“Las cicatrices geológicas de estos eventos que ocurrieron en 1787 y luego en 1537 muestran que es un área propensa a grandes terremotos y tsunamis”, agregó la paleosismóloga María-Teresa Ramírez-Herrera de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Detalló que los muchos temblores fuertes son causados en parte por la compleja geología del área, una furiosa colección de fuerzas tectónicas que prepara a Oaxaca para una intensa actividad sísmica, explicó la investigadora.

En tanto el administrador del muelle de cruceros, Ramón Sinobas, reportó que también se hizo un peritaje y revisión de esa zona, ubicada en la bahía de Chahué para identificar las afectaciones por la separación del terreno.

“Estamos tratando de soportar este tema, ya que sí tiene implicaciones para lo relacionado con la Marina Chahué y la Dársena de Santa Cruz, ya que pudiera haber afectado el calado, es decir, la profundidad y que dependiendo del peso, tipo y tamaño de las embarcaciones, pudieran afectar su entrada a las instalaciones del muelle”, indicó.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario