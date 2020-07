Motociclistas exigen más seguridad en la ciudad de Oaxaca

-En los últimos días los robos han incrementado, por lo tanto piden más seguridad

Tuxtepec, Oaxaca.- De abril a la fecha incrementaron los robos de motocicletas en la ciudad de Oaxaca, ya que suman 45 motocicletas que han sido robadas en los últimos días, por lo tanto motociclistas realizaron una caravana motorizada para exigir más seguridad, ya que muchos han perdido parte de su patrimonio que utilizan para trabajar.

Integrantes de la Unión de Repartidores en motocicletas, bicicletas, comunidad Biker Oaxaca, Bikers unidos de Oaxaca, Moto clubs unidos y sociedad en general, aseguraron que siempre ha habido asaltos y robos, pero en los últimos días los asaltantes utilizan armas lo que pone en peligro su integridad, por lo tanto hicieron un pliego petitorio hacia el gobierno municipal, en donde el principal punto fue la seguridad.

En el pliego petitorio solicitan mayor seguridad con operativos con los tres órdenes de gobierno, así como que la tentativa de robo de vehículo sea tipificado como delito grave y sin derecho a la libertad bajo caución, además de que piden modificar a los ordenamientos locales para agilizar ordenes de cateos en domicilios en donde haya vehículos robados, creación de una unidad especializada en por parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca

Entre otros puntos solicitan es que sea permisible la portación de artículos para defensa personal, además de que se adecue el reglamento de tránsito para el municipio de Oaxaca y se señalicen áreas de espera para bicicletas y motocicletas sobre algunas avenidas, también buscan que haya programas de financiamiento para el equipamiento de la seguridad del motociclistas.

La caravana llegó al zócalo capitalino en donde dieron a conocer estas demandas, mismas que van ya han hecho en otras ocasiones, pero que hasta el momento no han tenido respuestas positivas.

