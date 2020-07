Alerta IOAM sobre fraude para visas de trabajo en los Estados Unidos

-El trámite del pasaporte es personal y lo tienen que hacer en la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y la visa, ante la Embajada de los Estados Unidos con previa cita

Comunicado

Tlalixtac de Cabrera, Oax. 5 de julio de 2020.- El Gobierno del Estado, a través del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), advirtió sobre el fraude a través de empresas fantasmas que ofrecen visas de trabajo para los Estados Unidos a cambio de diversas cantidades de dinero.

La directora general del IOAM, Aida Ruiz García, exhortó a no dejarse sorprender, así como evitar poner en peligro su vida, dado que ante la contingencia ocasionada por el COVID-19, se hace aún más dificultoso el intento por cruzar la frontera.

Mencionó, se tiene conocimiento que lo que resta de este 2020, la Embajada de los Estados Unidos, no otorgará este tipo de visas, por lo cual, es importante no dejarse sorprender ante estas empresas fantasma que se instalan en comunidades con el fin de extorsionar.

Recordó, el trámite del pasaporte es personal y lo tienen que hacer en la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y la visa, ante la Embajada de los Estados Unidos con previa cita.

Ruiz García puntualizó que estas se realizan de forma gratuita ante la Embajada del país vecino, aunado a que en estos momentos la situación laboral de la Unión Americana ha sido fuertemente azotada por la pandemia de COVID-19.

Finalmente, indicó que por instrucciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el IOAM puso a disposición de la población migrante el correo: [email protected] y el número 951 127 5499, para cualquier asesoría jurídica, al tiempo que señaló, en lo que va del 2020, no se ha tenido solicitud alguna por fraude, pero buscan, concientizar a la población para evitar poner en peligro su vida y la de sus familias.

