Tras abrir negocios, recibe Dirección de Medio Ambiente 10 quejas auditivas

-Estas son desde hace unos días que abrieron los locales en Tuxtepec

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de Medio Ambiente Jhony Cruz Ortiz, señaló que están dándole seguimiento a todas las quejas que reciben por contaminación al medio ambiente, sin embargo en los últimos días, tras abrir la mayoría de los comercios, aumentaron las quejas auditivas.

Explicó que en los últimos días han recibido alrededor de 10 quejas, ya que los vecinos de algunos comercios se han quejado, por lo que acuden a platicar con los propietarios y así se solucionen esta problemática, sin necesidad de recurrir a las sanciones.

Sin embargo en caso de que no hagan caso a este llamado verbal que les hacen, recurren a exhortos y es así como el comerciante se compromete en ser más consiente con este problema, sin embargo de seguir ignorando este exhorto, podría haber sanciones.

Pidió a los comerciantes que diariamente tiene sonido a que modulen sus decibeles ya que lo propio es de 60 a 65, y han encontrado que en algunos negocios los decibeles son de hasta 100, por lo que proceden a hacer los llamados.

Aseguró que en su mayoría los comerciantes entienden de esta situación, por lo que pidió a los ciudadanos que acudan a la dirección en caso de que detecten que en algún negocio haya música muy alta.

FOTO: Archivo

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario