Inauguran en la CCO la exposición “Las edades de la memoria”

-La titular de Seculta reconoció la difusión y el apoyo a los artistas oaxaqueños que ha realizado este espacio durante los últimos 49 años

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 04 de julio de 2020.-En el marco del 49 aniversario de la la Casa de la Cultura Oaxaqueña (CCO), se inauguró este viernes en la galería “Rufino Tamayo”, la muestra “Las edades de la memoria” de los artistas contemporáneos, Ricardo Ángeles, Alberto Cruz y Yankel Pacheco, especialistas en esténcil, grabado y el grafiti.

Durante la inauguración -que fue transmitida a través de las redes sociales de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), así como de la CCO-, la titular de la dependencia Karla Villacaña Quevedo, reconoció la difusión y el apoyo a los artistas oaxaqueños que ha realizado este espacio durante los últimos 49 años.

En ese sentido, felicitó a los maestros Ricardo Ángeles, Alberto Cruz y Yankel Pacheco, quienes por primera vez realizaron la intervención de los muros de la galería “Rufino Tamayo”, con la exposición “Las edades de la memoria”.

Villacaña Quevedo, enfatizó que aún en los tiempos que se viven por el confinamiento derivado del COVID- 19, la celebración del 49 aniversario de la CCO da muestra de la suma de esfuerzos de los sectores artísticos y culturales para que las y los oaxaqueños puedan seguir disfrutando de estos espacios.

Aseguró que durante su amplia trayectoria, la Casa de la Cultura Oaxaqueña se ha caracterizado por brindar oportunidades a artistas y ha dado rumbo a las niñas, niños y jóvenes en el quehacer cultural.

Por su parte, el director general de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, Jesús Emilio de Leo Blanco, comentó que este proyecto se conformó a partir de la suma de voluntades de quienes en él intervinieron.

Celebró que Ricardo Ángeles, Yankel Pacheco y Alberto Cruz coincidieran para exponer en la capital y sobre todo que se tratara de una ocasión tan especial como el aniversario de la Casa de la Cultura Oaxaqueña.

En esta muestra se aprecia el gran trabajo de los tres artistas; Ricardo Ángeles recrea vivencias y experiencias de su niñez y adolescencia desde un punto de vista humorístico.

En tanto, Yankel Pacheco, quien desde hace más de 15 años utiliza la técnica esténcil, expresó que su obra exhibida en “Las edades de la memoria”, recrea los momentos que ha vivido en la comunidad de San Lorenzo Albarradas.

Por su parte, Alberto Cruz, quien se distingue por usar la técnica del grabado, dijo que en cada una de las obras de esta exposición pretende expresar las figuras de la infancia en un ambiente de rebeldía

