Detienen a presunto feminicida de joven y de su bebe, en Ejutla

-Los hechos ocurrieron el pasado domingo en San Miguel Ejutla de Crespo

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes a través de sus redes sociales la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), detuvo al probable feminicida de la adolescente de 17 años y su bebé de 1 año 10 meses en el municipio de Ejutla de Crespo.

Sin especificar si el detenido podría tener relación con las víctimas, en el comunicado únicamente señalan que será puesto a disposición de los jueces de manera inmediata, tras lo ocurrido el pasado domingo 28 de junio.

Ese hecho ocurrió en San Migue Ejutla de Crespo, en donde los vecinos del lugar vieron que se quemada un cerro, al acudir se percataron que dos cuerpos habían sido calcinados uno era el de María Concepción A.C, de 17 años de edad y estudiante del cobao, y su bebé de un año 10 meses.

Este delito consternó a los ciudadanos de este municipio, quienes inmediatamente llamaron a las autoridades para que investigara el hecho, y lo que además provocó el pronunciamiento de muchos sectores, entre éstos el del gobierno municipal, el estudiantil, así como el de grupos feminicistas.

Y fue este viernes que se dio a conocer la detención de este sujeto conocido como J.A.R.R. de 24 años de edad originario del barrio El Pozo de Ejutla de Crespo, quien se había escondido en un hotel en el centro de Oaxaca.

