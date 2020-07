Continúa SSPO implementando medidas preventivas en Centros penitenciarios del Estado

-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), destacó el trabajo realizado por el Gobierno del Estado en los 10 Centros Penitenciarios, para mitigar la propagación del COVID-19.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 03 de julio de 2020. Con motivo de la contingencia sanitaria por SARS-CoV-2 y por instrucciones del Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa; la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) a través de la de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social (SPyRS) implementó medidas específicas para la prevención, atención y mitigación del COVID-19 en los Centros Penitenciarios de la Entidad.

Para garantizar la seguridad e higiene de las Personas Privadas de Libertad (PPL), familiares; así como, personal penitenciario, se aplica el protocolo de Actuación para la Atención para la Contingencia Sanitaria derivada del Covid-19, al interior de los Centros Penitenciarios emitido por la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario (CNSP).

En su informe especial por Covid-19, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), destacó las medidas implementadas por el Gobierno del Estado al interior de los 10 Centros Penitenciarios, mismas que dan cumplimiento a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a las Reglas Mandela y a los lineamientos emitidos por los Servicios de Salud del Estado. (SSO)

Cabe resaltar que, estos mecanismos de instrucción han permitido controlar de manera importante la propagación del COVID-19.

Con estas acciones, la SSPO garantiza la seguridad, salubridad e integridad de las PPL, familias, personal penitenciario y ciudadanía en general.

