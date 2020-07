Con caravana, Alianza de Bares de Oaxaca piden dejarlos trabajar

-Entre otras peticiones está la condonación de impuestos y empleo temporal para sus trabajadores

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Mediante una caravana, este sábado, integrantes de la Alianza de Bares, Antros y Restaurantes de Oaxaca (ABARO) pidieron ser escuchados por el gobierno de municipal de la ciudad de Oaxaca, pero también ser escuchados por parte del gobierno estatal, para que los dejen trabajar.

En la caravana que salió de la Fuente de las 8 regiones hacia Santo Domingo, los integrantes de esta Alianza, piden que los dejen trabajar, ya que llevan más de dos meses con las cortinas abajo, siendo uno de los sectores más afectados.

Aseguran que no hay apoyos para este giro, del que dependen alrededor de mil 200 familias, y que así como ha dejado sin ingresos a muchos propieatarios de estos establecimientos, otros más han optado por cerrar.

Por lo que exigen que los dejen trabajar siguiendo todas las medidas de seguridad, con la finalidad de no salir más afectados, además entre sus peticiones están que el cabildo de la ciudad de Oaxaca en sesión les condone el pago de la revalidación de las licencias de este 2020 y en caso de que alguien ya haya hecho el pago, que se les condone el del próximo año.

Otra de las peticiones es que haya empleo temporal para sus empleados que llevan alrededor de 2 meses sin laborar, ya de los más de mil 200 trabajadores, el 80% de éstos son el sustento de los hogares; así mismo piden más patrullaje ya que en los últimos meses han aumentado los índices delictivos.

Fueron alrededor de 50 los vehículos que se concentraron en esta manifestación, que como es su estilo iba acompañada de música.

