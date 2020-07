Tras quince días cerrados, reabren “Mercado de la Merced” en Oaxaca

-Abrieron el 80 por ciento de los locales y todos cumplen con las medidas de prevención contra el Covid-19



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El mercado de la merced de la ciudad de Oaxaca, reabrió sus puertas a la población el pasado miércoles primero de julio, luego de haber cerrado por dos semanas, debido a que se detectaron casos de Covid-19, en este tiempo se realizaron actividades de sanitización y limpieza de los locales, para brindar mayor seguridad en temas de salud a los clientes y al personal.



Fueron alrededor del ochenta por ciento de los locales los que abrieron al público, algunos decidieron no abrir por temas de salud de los dueños de los locales, además todo el personal porta su cubre bocas y se cumplen las medidas de prevención dictadas por las autoridades sanitarias, informó uno de los administradores del lugar.



En un recorrido que realizó este medio de comunicación, se pudo constatar que todos los locales cuentan con gel antibacterial, el uso de cubre bocas, incluso algunos locatarios colocaron plástico, otros más pusieron recipientes para que los clientes dejen el dinero para disminuir el riesgo de contagios.



Este mercado fue fundado en 1973, actualmente tiene 47 años y ya están viendo qué actividades realizar para conmemorar el 50 aniversario del mercado, que en sus inicios se instaló en la explanada de la iglesia de la Merced, de ahí el nombre del mercado, con el paso de los años fue creciendo y el municipio construyó el espacio en el que actualmente se ubica.



Finalmente hicieron la invitación a la población para que visiten el mercado de la Merced, el cual ya se encuentra dando servicio y con las medidas de higiene y prevención para garantizar la seguridad sanitaria de sus clientes.

