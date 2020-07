Suman 14 casos de dengue en la Cuenca; descartan “covidengue”

-Los casos de dengue están concentrados en Tuxtepec y Loma Bonita



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- La región de la Cuenca del Papaloapan siempre ha sido una de las que cada año registra casos de dengue, y en este año a pesar de las acciones y los llamados de las autoridades, se registran actualmente 14 casos.



Del total de los casos que se tienen confirmados en la región, solo los municipios de Tuxtepec y Loma Bonita presentan casos, en Tuxtepec hay 11 casos de los cuales 4 están considerados como Dengue con Signos de Alarma (DCSA), 2 como dengue grave (DG) y 5 como Dengue no grave (DNG).



Los otros 3 casos están en el municipio de Loma Bonita, en donde 2 casos están como DCSA, y 1 como dengue no grave, lo que suma 14 casos en la región de la Cuenca del Papaloapan.



Así mismo, personal de la Jurisdicción descartó hasta el momento que en la región haya pacientes que presentaban síntomas de covid y de dengue, como ya se ha presentado en otras regiones del estado.



Y es que hace un par de días el Director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Erick Azamar Cruz, señaló que había pacientes con síntomas de estos dos padecimientos, y que se habían presentado en zonas vulnerables como Cuenca del Papaloapan, Istmo de Tehuantepec y Valles Centrales; sin embargo esto fue descartado por personal de la jurisdicción.

