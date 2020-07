Sí habrá Guelaguetza en Oaxaca; será virtual

-Se transmitirá por la red de radio y TV estatal la mejor edición del festejo étnico.

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- A pesar de la contingencia por el Covid-19, si habrá fiesta de la Guelaguetza, pero sera virtual confirmaron autoridades estatales.

Este viernes fue presentada la imagen oficial de los festejos que se transmitirá los lunes 20 y 27 de julio, a través de la redes de radio y televisión estatal y buscará ser transmitida por redes sociales a nivel internacional.

La imagen fue realizada después de un concurso abierto por la niña Monserrat, que obtuvo como premio 25 mil pesos.

El el promocional oficial, los secretarios de Turismo Juan Carlos Rivera, y de Cultura Karla Villacaña, además de la representante del gobernador Alejandro Murat, la presidenta del DIF Ivette Morán, resaltaron que la trasmisión de los bailes y danzas de la Guelaguetza serán a través por la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), con el apoyo del Comité de Autenticidad.

Resaltaron que a pesar de que no habrá un festejó en la sede del auditorio Guelaguetza, derivado de la contingencia por el Covid-19 se buscará difundir por la red de televisión estatal la mejor edición, a fin de que la tradición no deje de promoverse como ha sido de forma histórica, como práctica ancestral.

“Nuestras raíces, cultura y tradiciones, a partir de estar viviendo esta pandemia, las llevamos en nuestros corazones”, dijo Ivette Moran.

Por su parte, la secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), detalló que los lunes 20 y 27 de julio se transmitirá la Guelaguetza 2020, un programa especial que presentará los bailes de la fiesta en su mejor edición también, los domingos 19 y 26 de julio se retransmitirá Donají, la Leyenda, por parte del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez.

A partir del 10 de julio, se transmitirán a través de redes sociales programas culturales como conversatorios y videos rumbo a la Guelaguetza.

Asimismo, el secretario de Turismo de Oaxaca, Juan Carlos Rivera Castellanos, dijo que Oaxaca está lista para recibir a los visitantes en la nueva normalidad próxima a suceder.

“Nos estamos capacitando para atender a los turistas con seguridad e higuine”.

En tanto el aeropuerto de la ciudad de Oaxaca obtuvo el sello SafeTravels del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC,por sus siglas en inglés), luego de haber cumplido con los protocolos y las medidas de prevención encaminadas a evitar contagios por covid-19.

El gobernador Alejandro Murat, manifestó su beneplácito por esta distinción que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, y que brinda al pasajero la seguridad que puede transitar por este aeropuerto sin riesgo, toda vez que se están cumpliendo con las medidas de seguridad e higiene recomendadas por las diferentes dependencias tanto nacionales como internacionales.

“Esta distinción al Aeropuerto Internacional de Oaxaca, se suma al Sello de Seguridad Global que este miércoles obtuvo el estado de Oaxaca y que lo posiciona como un destino turístico confiable para visitar luego de que concluya la contingencia sanitaria por el Covid-19 y empiecen a levantarse las restricciones”, afirmó el Mandatario Estatal.

