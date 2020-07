Reabrirá el “Baratillo” en San Antonino Castillo Velasco

-A partir de este viernes 3 de julio, y siguiendo medidas obligatorias

El Director de mercados del H. ayuntamiento de la Villa de San Antonino Castillo Velasco, Darío Roberto Campos Martínez, notificó a través de un comunicado a locatarios del mercado de ganado “Baratillo”, que podrán instalarse a partir de este viernes 3 de julio, siguiendo obligatoria mente medidas de seguridad.

Estas medidas, se llevaran a cabo con el fin de evitar la propagación de casos por covid-19, en este municipio de la región de los valles centrales.

Los comerciantes se podrán instalar a partir de este 3 de julio, en su horario de funcionamiento hasta las 2:00 pm, así como también deberán portar cubreboca, contar con suficiente agua y jabón o gel antibacterial, de igual manera deberán mantener su distancia.

En caso de que se encuentren comerciantes que se dediquen a la venta de comida, deberán portar red para el cabello, usar guantes o pinzas a la hora de manipular los productos, así como también en caso de vender pan o alimentos de consumo directo deberán ser manipulados solo por el vendedor, y de igual manera se especificará la función a una sola persona para que se encargue de manipular el dinero.

Por último, Campos Martínez, aseguró que en caso de no acatar con las medidas se les retirará del Baratillo, no se les permitirá el acceso o se le suspenderá de forma temporal o permanente de su puesto.

