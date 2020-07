Presenta SSO denuncia contra presidente de San Antonino Castillo Velasco por “propagación de enfermedad”

-Esto por permitir la instalación del Baratillo en el municipio, lo cual representa un foco de infección de Covid



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- Los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra del Presidente Municipal de San Antonino Castillo Velasco, por el delito de “Propagación de enfermedad” cometido en agravio de la población, esto debido a que permitió la instalación Baratillo en el municipio.



Denuncian que con esta medida el edil incumplió con la normatividad, al permitir la instalación del Baratillo, lo cual representa un alto riesgo de contagio de Covid-19, debido a la afluencia de personas que se dan cita a este tipo de tianguis ganadero, asimismo indican que esta acción se da a pesar de que la entidad se mantiene en semáforo rojo.



El municipio de San Antonino Castillo Velasco registra al corte del dos de julio cuarenta y tres casos positivos acumulados de Covid-19, además el pasado 27 de mayo una persona del sexo masculino falleció en las calles de ese municipio y el resultado de la prueba dio positivo a coronavirus.



Cabe mencionar que el Director de mercados de este ayuntamiento Darío Roberto Campos Martínez, notificó a través de un comunicado a locatarios del mercado de ganado “Baratillo”, que podrán instalarse a partir de este viernes 3 de julio, siguiendo obligatoria mente medidas de seguridad.

