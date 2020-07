Piden bares, antros y restaurantes de Oaxaca que se les permita trabajar

-Realizarán una caravana móvil este sábado como medida de prevención hacia las autoridades, pues hasta el momento no han recibido apoyos



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- La Alianza de bares, antros y restaurantes de la ciudad capital, anunciaron que este sábado realizarán una caravana vehícular, como medida de protesta por la falta de apoyo de parte de las autoridades municipales y estatales, debido a que tienen varios meses que cerraron sus negocios y su situación económica es mala debido a la falta de ingresos.



Detallaron, que esta caravana partirá de la fuente de las ocho regiones, pasará por el zócalo capitalino hasta llegar frente al ex convento de Santo Domingo, asimismo dijeron que en una reunión virtual con las autoridades, les dijeron que les darían los apoyos por medio de una financiera, lo cual consideraron como una burla y es que esto representa que tengan más gastos, pues se trataría de un crédito.



Agregaron que no han recibido ningún tipo de apoyo de parte de las autoridades, incluso mencionaron que en su momento les ofrecieron entregarles unas despensas, sin embargo esto nunca sucedió, también pidieron que en caso de pedir el préstamo con la financiera, que el gobierno sea su aval.



Esta unión agrupa a sesenta bares, de los cuales un veinte por ciento ha tenido que cerrar, debido a que se les hace incosteable el pago de la renta, del seguro social y otros pagos que deben hacer, pues a pesar de haber cerrado desde hace varias semanas, han tenido que cumplir con estos pagos y no han generado ingresos.



En esta caravana también participarán DJ´s, quienes amenizarán durante el recorrido, al llegar a Santo Domingo se presentarán algunas agrupaciones musicales, quienes en buena medida dependen de los bares para realizar sus presentaciones.



Su principal demanda es que las autoridades los dejen trabajar, pues tienen familias que mantener y gastos que pagar, sin embargo dijeron estar conscientes de que Oaxaca se encuentra en semáforo rojo, por ello piden que se les permita abrir sus negocios cuando se la entidad pase al color naranja.



Finalmente, dijeron que acatarán los protocolos de sanidad que han dado a conocer las autoridades sanitarias, para así disminuir el riego de contagio y propagación del virus.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario