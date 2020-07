Inician Curso de Formación aspirantes a la Policía Municipal de Tuxtepec

-El objetivo es que los conocimientos que adquieran les permitan aplicarlos de manera eficiente en la prevención del delito

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Un total de 20 aspirantes que ya aprobaron las evaluaciones de Control de Confianza, iniciaron el Curso de Formación Inicial para Policía Preventivo que una vez que lo acrediten, serán contratados para formar parte de la Policía Municipal de Tuxtepec, informó el Comisario de Seguridad Pública, Abimael Oscar Velasco Velasco.

Explicó que este curso tiene como finalidad dotar a los futuros policías de conocimientos conceptuales, metodológicos y técnicos, que los habiliten para el mejor aprovechamiento de las actividades de aprendizaje que contemplará su proceso de formación y les permitan aplicarlos de manera eficiente en la prevención del delito.

Indicó que la capacitación está a cargo de personal perteneciente al Instituto Superior de Seguridad Pública de Durango en un horario de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde y culminará en el mes de octubre; comprende 30 materias que van desde la ética y doctrina policial hasta las técnicas policiales como uso racional de la fuerza vigilancia y patrullaje, pasando también por primeros auxilios, derechos humanos, entre otros, que suman 972 horas de instrucción.

Abimael Oscar Velasco Velasco detalló que con estos procedimientos se garantiza que los futuros policías sean congruentes con los requerimientos que plantea el ejercicio de sus funciones, mediante una actuación apegada a los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

De esta manera se sientan las bases de un proceso integral de capacitación y desarrollo profesional que se verán reflejados en su actuación, permanencia, promoción y reconocimiento de su función.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario