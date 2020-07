Fiscalía aprehende a sujeto que intentó extorsionar a Presidente de Ayotzintepec

-La defensa solicitó la ampliación del término constitucional, el cual vence este seis de julio



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- La Fiscalía General de Oaxaca informó por medio de un comunicado, que el sujeto que intentó extorsionar al Presidente Municipal de Ayotzintepec, fue detenido y llevado ante un juez de control, quien determinará su situación legal en los próximos días, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional, el cual vence este seis de julio.



De acuerdo a la carpeta de investigación 20010/FCUE/TUXTEPEC/2020, los hechos se registraron el pasado 29 de junio, cuando el edil recibió una llamada del ahora imputado, quien le exigió una fuerte cantidad de dinero, la entrega le dijo, sería en la multiplaza de Tuxtepec.



El edil dio aviso a la ViceFiscalía Regional de la cuenca del papaloapan, quienes montaron un operativo, logrando la detención de un masculino identificado como A.M.A., quien es señalado como probable responsables del delito de extorsión, en contra del presidente municipal de Ayotzintepec.

Comentarios

Escribe tu comentario