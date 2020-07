En Pochutla y Tonameca realiza brigada del IEEPO levantamiento de daños por el sismo de 7.4

-Dirigida por el director general, Francisco Ángel Villarreal, continuó el levantamiento del censo de daños y se toma de acuerdos

Comunicado

Costa, Oaxaca. 3 de julio de 2020.- En su segundo día de recorrido en la Costa, en atención a las indicaciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, de apoyar y recabar la información de los daños a la infraestructura vital en las comunidades para su pronta atención, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, estuvo en San Pedro Pochutla y Santa María Tonameca.

“Estamos avanzando bien y tomando acuerdos, trabajando de manera coordinada con los municipios e integrando las cédulas y formatos para el censo de viviendas, planteles educativos, centros de salud, caminos, puentes, servicios básicos de agua potable y energía eléctrica, afectaciones en las actividades productivas, entre otros datos, con la finalidad de que en un orden administrativo se cuente de forma oportuna con una base de datos”, destacó.

El Director General del IEEPO, apuntó que esta información será entregada a la federación para contar con los recursos correspondientes del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) y aplicarlos en las tareas de apoyo y reconstrucción que devuelvan la tranquilidad a los habitantes de las regiones afectadas como es la Costa, con la seguridad que no están solos en esta situación de emergencia.

En San Pedro Pochutla, Ángel Villarreal se reunió con la presidenta municipal, Saymi Adriana Pineda Velasco, integrantes de su cabildo y funcionarios municipales, entre ellos, el regidor de Educación, Santos Alberto Gutiérrez Velázquez; el tesorero municipal, Pedro Cruz y los directores de Obras Públicas, Edgar Noel Martínez Aragón; de Seguridad Ciudadana, Martha Mora Rodríguez y de Educación, Cosme Solorsa Toledo.

Más tarde, en Santa María Tonameca, sostuvo un encuentro de trabajo con el edil, Hugo Castrejón Martínez, quien estuvo acompañado del regidor de Obras, Jaime López Pacheco; de los directores de Educación, Eusebio Reyes García y de Protección Civil, Oliverio Amores Castillejos.

El Director General del IEEPO resaltó que en estas actividades instruidas por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, se llevan a cabo de manera coordinada con los titulares de otras áreas del Gobierno del Estado.

A través de tres brigadas, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca realiza el levantamiento de daños en 16 municipios y una agencia municipal de la región de la Costa.

