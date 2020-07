En pie campaña contra dengue, zika y chikungunya: Irineo Molina

-Recuerda lavar, tapar voltear y tirar cualquier recipiente que almacene agua

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante la presencia de casos de dengue, personal de vectores y el diputado federal Irineo Molina Espinoza arrancarán el próximo lunes una campaña de fumigación contra dengue, zika y chikungunya en colonias y casco urbano de Tuxtepec, para después dar paso a las comunidades.

Las enfermedades transmitidas por vector son propias de la región, y año con año se hacen presentes; ante tal problemática, el diputado federal Irineo Molina exhortó a la población y a los negocios establecidos a abrir puertas y ventanas cuando escuchen pasar las unidades nebulizadoras, así como lavar, tapar voltear y tirar cualquier recipiente que almacene agua y pueda convertirse en criadero del mosco.

Es importante señalar que en el transcurso de la semana a través de las redes sociales del diputado federal Irineo Molina Espinoza se dara a conocer la programación de las colonias a fumigar y de igual forma se podrá preguntar qué día se visitará algún punto, con la intención de estar al pendiente del paso de la unidad nebulizadora y juntos acabar con el mosco del dengue, zika y chikungunya.

Comentarios

