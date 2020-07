En paro Hospital de Tuxtepec, exigen material y personal

-Aseguran que el equipo que utilizan es donado, y exigen que las autoridades les doten de material adecuado



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes personal del hospital regional de Tuxtepec inició un paro debido a que están exigiendo a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) que de material de protección para el personal que está asignando al área covid, pero también exigen personal.



Entrevistada sobre esta movilización, la Delegada Sindical del Hospital Paula Ramírez García enfatizó que la demanda principal es la de material, ya que solo cuentan con el que ha sido donado por parte de la ciudadanía, cuando es obligación del gobierno estatal y federal, darles material y equipo especializado.



Otra de sus demandas es que les asigne más personal debido a que solo están trabajando con el 50%, ya que el otro 50% no está laborando, algunos están en cuarentena por ser parte del grupo vulnerable y otros más ya dieron positivos a covid; por lo que exigen que se contrate a más personal.



La toma es indefinida, hasta que el gobierno estatal les de lo necesario para seguir trabajando; sin embargo está trabajando el área de urgencias y covid, y solo está en paro el área de gobierno que comprende la dirección, administración y recursos Humanos.



En este paro se sumaron las 3 secciones sindicales que son las 35, la 91 y la 71 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Salud (SNTSA), en donde además piden que el ISSSTE les dé una buena atención y sobre todo les haga la prueba de covid.

