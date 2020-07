El semáforo naranja anunciado por el Gobierno de México no significa relajar las medidas de prevención: SSO

-Debemos seguir respetando las medidas preventivas para evitar que aumenten los contagios por COVID-19



-El semáforo naranja indica una evolución estable de la pandemia en el estado, sin embargo esta medida comprenderá la reactivación gradual de una serie limitada de actividades

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 3 de julio de 2020.- El director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Erick Azamar Cruz, en representación del titular, Donato Casas Escamilla, recuerda a la población que “continuamos en una pandemia con fase activa, y a pesar de que hay un cambio en el color del semáforo de riesgo epidemiológico en Oaxaca, que pasó de rojo a naranja, según lo anunciaron las autoridades federales, esto no significa volver a las actividades normales”.



Aclaró que el semáforo naranja indica una evolución estable de la pandemia en el estado, sin embargo esto no representa que la sociedad oaxaqueña relaje las medidas de prevención. Dijo que esta medida comprende la reactivación gradual de una serie limitada de actividades, que permitirán avanzar a la transición a la “nueva normalidad”.



Por lo anterior, exhortó a las y los oaxaqueños a continuar con las acciones de prevención y las recomendaciones de la Secretaría de Salud y del Gobierno, priorizando la sana distancia, lavado de manos, uso de cubrebocas, no salir si no es necesario y el cuidado a los grupos de riesgo.



Azamar Cruz señaló que al corte epidemiológico de este viernes 3 de julio, se han notificado 10 mil 429 casos, de los cuales 3 mil 201 han dado negativo, mil 298 son sospechosos en espera de resultados por laboratorio y se contabilizan 5 mil 930 casos confirmados, es decir 259 casos nuevos en las últimas 24 horas.



Añadió que 4 mil 752 personas se han recuperado, y lamentablemente hay siete defunciones, con lo que suman 620 en la entidad. Asimismo, se contabilizan 558 casos activos en las seis Jurisdicciones Sanitarias del estado.



El funcionario dijo que la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales presenta 4 mil 003 casos y 349 defunciones; Tuxtepec 803 y 127 defunciones; el Istmo 442 y 66 defunciones; la Mixteca 322 y 34 defunciones; Costa 229 y 24 defunciones y la Sierra (Norte) 131 y 20 defunciones.



Detalló que los 259 casos nuevos se distribuyen en 57 municipios, siendo el de Oaxaca de Juárez el que mayor número de contagios presenta, con 56; seguido de San Juan Bautista Tuxtepec con 29, Salina Cruz con 22, Santa Cruz Xoxocotlán con 20, Juchitán de Zaragoza con 14, Santa Lucía del Camino 11, Santa María del Tule 10, San Jacinto Amilpas ocho, Santa María Huatulco cinco, y los 48 restantes cuatro, tres, dos y uno respectivamente.



Señaló que los SSO han atendido 4 mil 022 personas, el IMSS régimen ordinario mil 037, el ISSSTE 392, IMSS Bienestar 209, Sedena 132, Semar 56, Pemex 48 y otras instituciones 34. En relación al personal de Salud, 383 médicos se han contagiado, seguido de 477 profesionales de enfermería y 279 de personal de otras áreas del sector.



El funcionario dio a conocer que de los 558 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales presenta 269, seguido de Tuxtepec con 136, el Istmo con 73, Mixteca 42, Costa 26 y la Sierra (Norte) 12.



Dijo que de las 620 defunciones, el grupo de edad más afectado es el del rango de 65 y más años con 252 fallecidos, de 50 a 59 con 156, y de 60 a 64 con 83; siendo las comorbilidades asociadas a las defunciones la diabetes, seguido de hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal. Del número de decesos 402 han sido hombres y 218 mujeres.



Mencionó que la ocupación hospitalaria de manera global se reporta en un 52.1%, clasificado por institución de la siguiente manera: los SSO 33.6%, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 83.3%, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña 16.7%, Sedena 39.8%, ISSSTE 52.7%, IMSS régimen ordinario 79.5%, IMSS Bienestar 11.9%, Pemex 84.6% y Semar 100%.



Finalmente, el funcionario exhortó a la población cuidar a los grupos de riesgo como adultos mayores, personas con enfermedades crónicas degenerativas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, e insuficiencia renal, y si manifiestan síntomas como fiebre, tos seca, dolor de garganta, cansancio, dolor de cabeza o pérdida del olfato o gusto, deben llamar a los teléfonos: 800 770 8437, 951 516 8242, 951 516 1220, y 951 297 5741.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario