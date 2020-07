Cierran mercado en Juchitán por covid

-Autoridades municipales y sanitarias discuten aplicar toque de queda para restringir movilidad urbana y frenar red de contagios

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- En el municipio de Juchitán de Zaragoza, se determinó cerrar 10 días el mercado público “5 de Septiembre”, ante el reporte de casos sospechosos de covid-19 entre locatarios.

La suspensión iniciará a partir del próximo domingo 5 de julio y culminará el marte 14 de julio, se notificó mediante una circular.

José Alfredo Martínez Santiago administrador del mercado indicó que la determinación se dio junto con representantes y locatarios, que señalaron estar preocupados por la cantidad de infectados que se han presentado entre sus compañeros comerciantes, pero principalmente por las cifras elevadas de casos positivos que las autoridades de salud han dado a conocer en las últimas horas en el municipio de Juchitán de Zaragoza.

Martínez Santiago señaló que el mercado cerrará sus puertas al público en general, a partir del día domingo 5 de julio y hasta el martes 14 de julio del año en curso, con la finalidad de evitar más contagios entre los locatarios y evitar tener contacto con las personas que llegan a realizar sus compras posiblemente infectadas.

En tanto en la Reunión de Coordinación Emergente por la propagación del COVID-19 organizada por la autoridad municipal de Juchitán de Zaragoza, se discutió la posibilidad de aplicar un toque de queda en el municipio para reducir la movilidad urbana, y frenar la red de contagios.

La demarcación tiene un censo de 90 mil habitantes que según el reporte de las autoridades continúan saliendo a la calle sin uso de cubre bocas y realizando fiestas y eventos sociales a pesar de que estos están cancelados desde marzo.

En el pronóstico de las autoridades sanitarias, la red de contagios durante las dos siguientes semanas aumentará, así como los decesos, debido a que la población tiene un alto índice de pacientes con diabetes, enfermedades renales, cardiovasculares entre otras afectaciones en su contra, aunado a que no han respetado la fase del confinamiento preventivo, se resumió en el encuentro.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario