Campesinos de Valle Nacional, sufren grandes pérdidas en sus cultivos tras intensa tormenta

-Afectados piden al gobierno federal, active los programas para apoyo al campo

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- Bastó solo un instante para que la madre naturaleza se hiciera presente en estos tiempos de pandemia y es que la madrugada de este jueves, se registró en la región una fuerte tormenta acompañada de fuertes vientos, provocando que la producción de plátano, hule y árboles de cedro sucumbieran ante este fenómeno natural, para que en tan solo unos minutos el trabajo de varios meses y años, quedara reducido a solo residuos orgánicos reportando cuantiosas pérdidas para los campesinos de Valle Nacional y Santa Fe y la Mar.

Por su parte don Víctor Avendaño visiblemente triste, explicó que su parcela sufrió daño total y es que además de las matas que se cayeron y que estaban a un 75% para producir, aquellas que quedaron de pie también sufrieron daños por lo que dijo, es un hecho que ya no darán plátanos de calidad para venderlos al mercado, sino que la producción estaría afectada sin garantía de que logré sobrevivir por estás sacudidas.

Señaló que es momento de activar los programas Federales destinados a este rubro, pues explicó que hasta el momento no ha habido apoyos de las instancias gubernamentales y comentó, que de que sirve que ya no hay corrupción dentro del nuevo Gobierno, si tampoco hay apoyos hacia el campo, por lo que espera que el programa de Bienestar se active y empiece a entregar los recursos al sector más olvido de todos.

Indicó que al menos 8 hectáreas de plátano fueron afectadas por la tormenta en esta zona, eso sin contar si existe registró en otras comunidades del municipio, por lo que hace un llamado a los demás productores para que de esta manera se exija apoyo a las instancias para poder pasar está contingencia que se vive en todo el país.

Por otro lado Fernando Martínez Hernández productor de hule, mencionó que está situación los tomó desprevenidos ya que no esperaban que está tormenta fuera intensa y que provocará que los árboles de hule cayeran intempestivamente, además de que los troncos de los cedros de alrededor de 30 años, fueran arrancados desde la raíz causando también daños materiales en los cultivos, por lo que esto afectará su economía en los próximos meses al no contar con ingresos por la producción de madera y látex, debido a este siniestro.

