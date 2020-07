Auto de formal prisión a presunto asesino del periodista Filadelfo Sánchez

Cinco años después del crimen le fue dictado este auto de formal prisión

El inculpado habría asesinado al periodista el 2 de julio del 2015 en Miahuatlán de Porfirio Díaz

Redacción TVBUS

Oaxaca, Oaxaca.- Cinco años después de ocurrido el homicidio del periodista radiofónico de Miahuatlán, Filadelfo Sanchez, la Fiscalía de Oaxaca logró que se le dictara Auto de Formal Prisión a J.V.J alias “el gallo”, quien presuntamente lo asesinó el 2 de julio del 2015 cuando el extinto locutor salía de la estación de radio donde laboraba.

Mediante un comunicado la Fiscalía del Estado informó que el pasado 26 de junio fue aprehendido un individuo que responde a las iniciales de J.V.J alias “El Gallo” y de inmediato fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió, y que precisamente este 2 de julio le fue dictado el auto de formal prisión.

La averiguación previa data desde el gobierno de Gabino Cue, cuando fue asesinado el locutor y periodista de Miahuatlán, y hasta ahora, cinco años después se aprehendió al presunto asesino.

La Fiscalía informa en su comunicado que la averiguación previa (ahora carpeta de investigación), es la 44/II/2015 en donde radican los hechos, y en donde se estipula que el presunto asesino actuó en contubernio con otras personas de las cuales aún no se informa si ya han sido identificadas.

El asesinato del periodista se dio en la calle Margarita Maza de Juárez, en la colonia San Francisco, Miahuatlán cuando el jueves 2 de julio Filadelfo Sánchez salía de la estación de radio donde había dado su noticiero y fue agredido. Los registros periodísticos indican que ya había sido amenazado y había solicitado medidas de protección.

El pasado 13 de mayo del 2016 ya había sido detenida una persona conocida con el apodo de “La Tortolita” también acusada de haber participado en este homicidio.

