Anuncia Ayuntamiento de Tuxtepec, protocolo para reapertura con “Nueva normalidad”

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El gobierno municipal de esta ciudad dio a conocer el protocolo para la reapertura con la “nueva normalidad”, para ello pide a comercios, empresarios y prestadores de servicio que deben tramitar la Constancia de cumplimiento al protocolo de salud, en dónde vendrán los lineamientos de esta nueva normalidad, este documento lo podrán obtener desde el pasado primero de julio y tienen de plazo hasta el día quince de este mes.

El procedimiento consiste en enviar una solicitud y protocolo sanitario por escrito en formato “PDF” al correo [email protected], una vez recibida esta solicitud se enviará a personal calificado para la verificación del establecimiento en un lapso no mayor a cinco días hábiles, los comercios, empresas y prestadoras de servicio deberaán cumplir con los siguientes requisitos:

Establecer el protocolo de salud de acuerdo a las características en cuanto a giro, tamaño y número de personas que diariamente hacen uso de sus instalaciones, así como los procedimientos, medidas sanitarias y de cotrol, para llevar a cabo una reapertura ordenada, gradual y cauta de las operaciones.

Acreditar que están capacitados, para ello todo el personal debió haber tomado los cursos “todo sobre prevención de Covid-19” y “recomendaciones para un returno seguro al trabajo” que impartió el IMSS.

Contar con equipo de protección personal necesario como cubre bocas, protector facial (gogles, lentes de seguridad, lentes de seguridad con protección lateral, superior e inferior de ojos), este equipo debe ser portado de manera correcta todo el tiempo por el personal con atenció a clientes.

Solicitar el uso de cubre bocas al ingreso del negocio o empresa a los clientes y/o usuarios.

Contar con el filtro sanitario para el ingreso de trabajadores, clientes y/o usuarios.

Tener tapetes, recipientes, jergas saturadas o alternativas similares con solución de hipoclorito de sodio con concentraciones de al menos 0.5 por ciento o con produdctos sanitizantes registrados por la Agencia de Protección Ambiental y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)

Tener gel desinfectante a base de alcohol al 70 por ciento en la entrada principal del establecimiento y deberán estar en lugares visibles.

Tomar la temperatura corporal a las personas que ingresen

Se deberán establecer entradas y salidas exclusivas de los establecimientos, en caso de que solo haya un solo acceso, se deberá dividir con barreras físicas a fin de contar con espacios específicos para el ingreso y salida.

En todo momento se debe privilegiar el acceso inmediato a personas en situación de vulnerabilidad, como personas mayores de sesenta años, mujeres embarazadas, personas en situación de discapacidad y con enfermedades crónicos.

