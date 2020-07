Emite Segob declaratoria de emergencia para 10 municipios más de Oaxaca por sismo

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 2 de julio de 2020.- El Gobierno del Estado a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), informa que el Gobierno Federal ha autorizado la tercer declaratoria de emergencia para 10 municipios afectados por el sismo del 23 de junio.

El titular de la CEPCO, Antonio Amaro Cancino, indicó que por este fenómeno perturbador se declararon en emergencia 10 municipios más, que son: Natividad, Ixtlán de Juárez, San Pablo Huitzo y Magdalena Apasco.

Además de Santiago Lachiguiri, Santa María Tepantlali, San Lorenzo Cacaotepec, San Pablo Huixtepec, San Ildefonso Amatlán y San Miguel Suchixtepec. Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden).

Amaro Cancino indicó que con esta aprobación suman 97 los municipios declarados en emergencia de los 153 que solicitó el Gobierno del Estado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario