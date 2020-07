Tras rumor, asegura Presidenta del DIF que Dávila va mejorando de salud

-Además pidió a los ciudadanos seguir con todas las recomendaciones del sector salud



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- La noche de este miércoles empezó a correr el rumor de que el Presidente Municipal de Tuxtepec, Fernando Bautista Dávila, había fallecido a causa del covid, sin embargo a través de sus redes sociales la esposa del Edil María Luisa Vallejo aseguró que su estado de salud ha ido mejorando considerablemente.



En sus redes sociales, escribió “Desde hace unos días mi esposo Fernando ha tenido que tomar un descanso por indicación médica, tal como El mismo les hizo saber en su momento con la sinceridad, cercanía y respeto que todos Ustedes merecen.



Muchos rumores han surgido desde entonces, sin embargo con la ayuda de Dios y médicos ha mejorado de manera considerable; gracias de corazón por sus llamadas, mensajes de ánimo y sus oraciones que significan tanto en estos momentos en que le estamos cuidando con mucha Fe para que pueda regresar pronto a sus labores.



Pido a todos que por favor no ignoren las recomendaciones de los expertos en salud ante esta pandemia, protejamos a nuestras familias. Un abrazo a todos.”



El mensaje lo dio esta mañana y fue ante el fuerte rumor que circuló entre los ciudadanos, de que el Presidente Municipal había muerto a causa de covid, lo que obligó al gobierno municipal a desmentirlo a través de las redes sociales.



Y es que son alrededor de 3 semanas que el Presidente Municipal se ausentó de los reflectores y de todas las actividades que veía realizando, informando en sus redes sociales que se aislaría por segunda ocasión ya que tenía síntomas de covid, y fue hasta este miércoles que informaron que ya se está recuperando.

