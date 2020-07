Tras casi 3 meses cerrados, abre alrededor del 80% de los bares en Tuxtepec

-Decidieron abrir, ya que han sido uno de los sectores afectados en los últimos años



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- La Secretaria General de la Unión de Restaurantes, Bares, Centros Nocturnos y Depósitos con registro 492 afiliados a la CTM en Tuxtepec, Rosalba Ramírez Miravete, señaló que tras casi 90 días de que han estado con las cortinas cerradas, en los últimos días el 80% de los propietarios optaron por abrir.



En entrevista, la Dirigente dijo que los propietarios han ido abriendo poco a poco, debido a que ya no aguantaban la situación, ya que tienen que pagar la renta y la luz, y por lo tanto decidieron abrir de manera pausada.



Aunado a esto, alrededor de un 20% del total de los bares ya no van a abrir debido a que tuvieron muchas pérdidas durante estos días de contingencia y no cuentan con recursos para solventar algunos gastos, “no sé que vayan a hacer, porque tienen familia” externó.



Así mismo, mencionó que solicitaron apoyos tanto al gobierno municipal y estatal, y solo recibieron una despensa por parte las autoridades municipales, sin embargo van a seguir insistiendo para que sean apoyados, ya que las pérdidas han sido considerables para este gremio.



Y es que este sector es uno de los más afectados, desde hace unos años debido a la inseguridad, y lo que obligó a muchos propietarios a cerrar sus establecimientos; después por la pandemia todos tuvieron que cerrar, sin embargo ante la crisis y la desesperación de ir al día, decidieron abrir de manera paulatina con todas las medidas.

