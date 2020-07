Sismo en Pinotepa tira colmenas y abejas atacan a personas de la tercera edad

-Al menos 6 personas fueron atacadas por los enjambres de abejas y 2 fueron trasladados al hospital.



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca. – Derivado del sismo que se presentó en Pinotepa Nacional de magnitud 5.2 grados, en el Barrio Chico sobre las calles 7a oriente entre 8a y 10a sur, el movimiento telúrico tiro algunas colmenas que se encontraban en un domicilio particular, lo que provoco que cientos de abejas atacaran a personas que se encontraban cerca, entre las cuales había adultos mayores, seis resultaron con picaduras y dos fueron trasladados al Hospital Regional para su valoración médica.



Elementos de la Policía Municipal, así como de Protección Civil fueron quienes atendieron esta emergencia y trasladaron a estas dos personas de la tercera edad, que resultaron con más de 30 picaduras en el cuerpo.



Cabe destacar, que los vecinos indicaron que hace ya varios meses habían insistido en que se quitaran las colmenas del domicilio particular, ya que representaban un peligro para los habitantes cercanos, sin embargo, fue hasta ahora que las autoridades debieron atender esta situación con varios afectados.

