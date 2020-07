Siguen buscando en fosas clandestinas, a mujeres desaparecidas en Tuxtepec

-Este miércoles hicieron una segunda búsqueda, en los límites de la comunidad de Zacate Colorado

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca realizó otra búsqueda de las jóvenes que fueron reportadas como desaparecidas en los últimos meses, esta búsqueda se hizo muy cerca de donde fue encontrada la primera fosa en el mes de junio.

Mediante una publicación en redes sociales, la Fiscalía informó de esta segunda búsqueda en los límites de la comunidad de Zacate Colorado, lugar en donde el pasado 12 de junio la Fiscalía realizó una búsqueda, tras la detención de un presunto implicado en las desapariciones.

En esa primera búsqueda se encontró el cuerpo de una persona del sexo femenino, así como 500 fragmentos óseos, mismos que siguen siendo analizados para determinar la identidad de la o las víctimas.

En este segundo operativo de búsqueda que se realizó la tarde de este miércoles fue por parte de Agentes Estatales de Investigación, así como de peritos y Ministerios públicos, para saber si había más cuerpos o restos en algunas fosas, sin embargo hasta el momento no han informado algo al respecto.

Cabe hacer mención que hasta el momento, se desconoce de la identidad de los restos que fueron encontrados en la zona en el mes de junio, sin embargo por las últimas desapariciones reportadas no se descarta que sean Fátima, Itzel y Casandra, las últimas jóvenes que desaparecieron en diferentes fechas.

