Realizamos acciones que generan resultados: Irineo Molina

–Entregan sillas de ruedas y andaderas a personas vulnerables

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La confianza de la ciudadanía se gana con acciones que generan resultados, por ello el diputado federal Irineo Molina Espinoza y su equipo no paran de trabajar, y entregaron sillas de ruedas y andaderas a personas vulnerables pertenecientes a varios municipios del distrito 01.

Es necesario recalcar que, para acceder a estos beneficios, lo único que se requiere es solicitar el apoyo a través de las redes sociales del diputado federal, mensaje o bien vía telefónica y de esta forma poder llegar a quien lo necesita.

Porque es un gusto saber que existen personas que quieran ayudar a otros, el trabajo sigue.

¡Juntos, saldremos adelante!

