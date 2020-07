Mujer evita abuso de un menor y somete a presunto violador en Huejutla

-El sujeto se llevaba a un pequeño de 8 años al monte, cuando fue descubierto y sometido.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Los hechos sucedieron en el municipio de Huejutla de Reyes en el estado de Hidalgo en la colonia Lomas de Chapultepec, cuando una mujer vio un hombre alrededor de las 10:50 de la mañana dirigirse hacía el monte con un pequeño de 8 años de edad.

Por lo que procedió a seguirlo, y al llegar al lugar se percató que el sujeto estaba con los pantalones a la altura de las rodillas y también el menor, fue entonces que de manera inmediata pidió auxilio a los vecinos más cercanos, logrando su detención, la mujer haciendo uso de su fuerza lo sometió y amarró y refirió que el sujeto, se encontraba bajo los influjos del alcohol.

Posteriormente dieron parte a las autoridades, y fueron elementos de la Policía Municipal quienes tomaron conocimiento del hecho y lo trasladaron al Centro de Atención a la Victima y la Familia (CAVI).

El pequeño del cual se omiten sus generales por obvias razones, mencionó que no es la primera vez en que este sujeto abusa de él, sin embargo; serán las autoridades quienes determinen su situación legal del individuo detenido.

