Le dan Prisión Preventiva a Oaxaqueño, que participó en atentado contra García Harfuch

-La diligencia se llevó a cabo desde un Juzgado en la CDMX y los imputados la presenciaron de manera virtual, desde el Reclusorio Sur.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. -A través de una audiencia virtual un juez de control, determinó prisión preventiva para José M. N. originario de Zaachila, Oaxaca; por su posible participación en el atentado contra el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad De México, el pasado 26 de junio en Paseo de la Reforma.

Mientras los imputados presenciaron la audiencia de manera virtual desde el Reclusorio Sur en la CDMX, se llevó a cabo en los Juzgados de la colonia Doctores, la defensa de los detenidos pidió la duplicidad del término, por lo que será hasta el domingo cuando se determine si siguen vinculados a proceso.

Ahí supieron que a José M. N. se le acusa de tres homicidios y cinco tentativas de homicidio, además de cargos por portación de armas de fuego. Durante la audiencia el imputado se reservó su derecho a declarar.

Con ellos, son ya 19 los detenidos y relacionados con el ataque al jefe de la Policía de la Ciudad de México, presuntamente ordenando por líderes de Cártel Jalisco Nueva Generación.

