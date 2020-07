Huatulco reporta pérdidas por 3 mil mdp durante pandemia por Covid: Edil



-Para el seis de julio, Huatulco espera abrirse al turismo estatal y nacional

Graziano Gómez

Oaxaca, Oaxaca.- Las pérdidas económicas que ha generado la pandemia en el municipio de Huatulco es de aproximadamente 3 mil millones de pesos, informó el Presidente Municipal Giovanne González García, por ello es que han determinado ir reactivando la economía de manera gradual.

El edil dijo que para contrarrestar un poco esta afectación, se tuvo que gestionar apoyos del programa de empleo temporal, para ayudar a más de mil quinientos obreros, que fue el sector más afectado, asimismo indicó que se está trabajando con el sector turístico, para que en diciembre se pueda tener reactivado el cien por ciento de Huatulco, cumpliendo con las normas sanitarias de la nueva normalidad.

La autoridad municipal informó en días pasados que se levantaba la ley seca y la reapertura de las playas de manera gradual, en ese sentido el edil dijo que se decidió levantar la ley seca porque se estaba presentando la venta de bebidas alcohólicas de manera clandestina, además de que este sector estaba teniendo pérdidas considerables.

En cuanto a la reapertura de playas mencionó que el noventa por ciento de la población en Huatulco vive del turismo, además reconoció que la población respetó las medidas implementadas para evitar contagios, tanto que el municipio reporta sólo 20 casos positivos y su población es de 70 mil habitantes.

Por otro lado 150 casas destruidas totalmente, 450 con daños considerables y mil 500 con daños menores, es el saldo que se ha obtenido de las afectaciones que provocó el sismo de 7.4 grados del pasado 23 de junio, por lo que será este sábado cuando se tenga una reunión con el gobierno federal, para ver el tema de la declaratoria de desastre.

Finalmente dijo que en estos días Huatulco, empezará a recibir turismo estatal y esperan que para el día seis estén recibiendo turistas nacionales, sentenció el Presidente Municipal.

