Enfermero de Ojitlán, entre el personal de salud que lucha contra el covid en Oaxaca

-Desde marzo lo asignaron al Hospital de la Mujer y del Niño y diariamente atiende a decenas de personas que están hospitalizadas a causa del covid



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Desde el mes de marzo el enfermero oriundo de Ojitlán, Ismael Ortiz Miguel está asignado al hospital de la Mujer y del Niño Oaxaqueño, para atender a pacientes covid, es uno de los 6 jóvenes de la región que están en la lucha contra este virus.



En una entrevista para este medio de comunicación, señaló que desde que se habilitó este hospital fue asignado a éste y así atender a los pacientes de covid, sin embargo le ha costado trabajo adaptarse debido a que para evitar contagios, deben de tomar en cuenta muchas medidas de seguridad, sin embargo aseguró que no se da por vencido.



Dijo que como parte del personal de salud, es muy triste ver fallecer a alguien sin su familiar, por lo que ellos tratan de dar ánimo para que siga luchando contra esta enfermedad, “demostramos la parte humana porque mi profesión es muy humana, le decimos que sus familiares están afuera” y aunque unos luchan otros más no sobreviven.



Enfatizó, que cada vez que ingresa al hospital, lo hace con temor a contagiarse y a contagiar a su familia, por lo que pidió a los ciudadanos a cuidarse y creer en esta enfermedad, y recomendó no automedicarse ya que los únicos que pueden medicar son los doctores.



Explicó, que para ingresar al hospital, deben de usar un equipo al que calificó como incomodo “un equipo que te provoca deshidratación, cefalea, vomito, hipoglucemia, y por eso les pido cuídense y cuiden a su familia”.



Ismael Ortiz, nació en Ojitlán y estudió en la Universidad del Papaloapan (UNPA), fue integrante de la primera generación de la licenciatura de enfermería y una vez que egresó, trabajó en una empresa privada que presta servicios al ISSSTE, y a sus 28 años es parte de la plantilla del personal de salud que luchan contra el covid.

