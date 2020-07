El riesgo de contagios por COVID-19 sigue latente, no es momento de bajar la guardia: SSO

-Se incrementan los contagios principalmente en Oaxaca de Juárez y Tuxtepec, ambas zonas suman el 53% de los nuevos casos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 2 de julio de 2020.- El secretario Salud de Oaxaca, Donato Casas Escamilla, informó que este jueves 2 de julio suman 5 mil 671 diagnósticos positivos de COVID-19 en la entidad, de los cuales 262 son nuevos casos, estos últimos se ubican en 58 municipios.



Durante el informe técnico del avance de la pandemia, el titular de la dependencia indicó en que el panorama general ya son 10 mil 111 notificaciones acumuladas, 3 mil 163 pruebas han resultado negativas, mientras que el número de sospechosos es de mil 277; en tanto los pacientes recuperados alcanzaron la cifra de 4 mil 511.



Además, dijo que desafortunadamente al corte de este jueves se notificaron 13 decesos, dando un total de 613 personas que han perdido la vida tras contraer el virus.



Asimismo, detalló que a lo largo de la emergencia sanitaria mil 485 pacientes requirieron atención hospitalaria y 4 mil 186 aislamiento domiciliario, es decir, el 73% de las personas que salieron positivas a la patología respiratoria, no presentaron gravedad de la enfermedad.



Respecto a las y los pacientes que iniciaron síntomas en los últimos 14 días, Casas Escamilla describió que Valles Centrales continúa a la cabeza en los casos activos con 276 notificaciones, Tuxtepec 140, la Mixteca 54, el Istmo 42, la Costa 21 y la Sierra (Norte) contabiliza 14.



Señaló que los municipios de Oaxaca de Juárez y San Juan Bautista Tuxtepec representan el 53% del total de nuevos contagios, al registrar 85 y 55, respectivamente. Por lo que advirtió, “que el riesgo de contagios sigue latente, no es momento de bajar la guardia”.



Al reafirmar que Oaxaca se mantiene en el color rojo en el semáforo epidemiológico nacional, el funcionario hizo nuevamente un llamado al compromiso individual en el autocuidado de la salud. “Los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, hemos hecho grandes esfuerzos por proveer de insumos y equipos médicos a los hospitales para la atención al COVID-19, pero eso nunca será suficiente si por la desatención a las recomendaciones preventivas, el número de contagios se incrementa”.



Enfatizó que el personal de Salud está entregando lo mejor de sí en cada unidad médica, “pero el objetivo es que nadie requiera ser hospitalizado”. Por eso destacó que es necesario que todas y todos contribuyan con las medidas de prevención, especialmente en los grupos vulnerables.



En su intervención, durante el corte informativo, el presidente de la Asociación Oaxaqueña de Nefrología, Alfredo Jiménez Bobadilla, explicó que el riñón es uno de los órganos que puede verse afectado con mayor frecuencia y agresividad durante la infección del nuevo coronavirus, al ser una enfermedad sistémica (que afecta a todo el cuerpo).



Por ello, las personas con enfermedad coronaria, insuficiencia renal, antecedentes de falla renal, adultos mayores, infecciones severas, obesidad, entre otros, deben de intensificar las acciones de protección como seguir con las recomendaciones médicas, uso de cubrebocas y evitar salir de casa para evitar contagios.

